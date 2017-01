Torino, 25 gen. (askanews) - "Io lavoro bene con la Compagnia di San Paolo, istituzione importante della citta', ed il presidente Profumo sta facendo un buon lavoro". Cosi' la sindaca di Torino Chiara Appendino, a margine della presentazione del programma quadriennale della Fondazione torinese.

Quindi, le chiedono i cronisti, regna la concordia istituzionale dopo le polemiche della scorsa primavera sulla nomina di Profumo al vertice della Compagnia, avvenuta negli ultimi mesi dell'era Fassino? " Ho sempre detto che secondo me e' sbagliato fare le nomine negli ultimi sei mesi di legislatura - ha replicato Appendino - Stiamo lavorando sul regolamento del Comune e proporremo di inserire il semestre bianco, per cui il sindaco, sia che sia Appendino o un altro, negli ultimi sei mesi del suo mandato non potra' fare nomine".