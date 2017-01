Commercio, Ascom Torino: moderato ottimismo a partenza dei saldi

Torino, 5 gen. (askanews) - Scontrino medio di 230 - 250 euro a nucleo familiare, con aumenti dal 3 al 5% soprattutto nelle zone a forte vocazione turistica e commerciale della città. Prezzi ribassati inizialmente a partire dal 20 - 40% a seconda dei negozi e degli articoli in vendita. Lo dice l'Ascom di Torino nel primo giorno dei saldi invernali, se

C'è un moderato ottimismo dei commercianti, grazie alla crescita di presenze turistiche a Torino del 10% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Una famiglia su due è intenzionata ad approfittare dei saldi per acquisti rimandati durante il periodo delle festività natalizie, prevede Ascom.

Nelle zone periferiche della città ci si attende una flessione delle vendite del 5%. I commercianti, riferisce l'Ascom, risultano penalizzati in queste zone dalla grande distribuzione.

"Gli acquisti delle Festività Natalizie hanno premiato il Food e la voglia di viaggiare delle famiglie che hanno confermato Torino fra le principali mete italiane privilegiate dal turismo interno ed estero - dichiara Maria Luisa Coppa presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia. In questo contesto I turisti e i visitatori possono fare la differenza e dare uno slancio ad un settore che ha bisogno di recuperare gli anni passati del calo dei consumi. I saldi rappresentano un'occasione importante sia per i consumatori che per gli operatori commerciali per recuperare gli investimenti fatti nei mesi scorsi".

A mettere in guardia i consumatori dai cosiddetti "furbetti dei saldi" è Francesco Cena presidente del sindacato Abbigliamento dell'Ascom torinese "imprenditori senza scrupoli promettono fin da subito sconti al 50% e spesso e volentieri presentano al cliente veri e propri fondi di magazzino. Invitiamo la clientela a premiare i negozi tradizionali che, non solo nella stagione dei saldi, offrono al consumatore qualità del servizio e del prodotto".