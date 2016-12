Torino, 23 dic. (askanews) - Il "Vitellone Piemontese della coscia" ha ottenuto l'Indicazione Geografica Protetta (IGp). Lo si apprende da Coldiretti, i cui allevatori avevano sostenuto l'iter burocratico partito nel 2009.

"Per la piu' importante razza bovina da carne italiana per consistenza numerica si aprono ora straordinarie occasioni di valorizzazione e di tutela", ha affermato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo sottolineando che il riconoscimento "e' stato ottenuto grazie all' impegno della Regione Piemonte, del Ministero delle Politiche Agricole e della Commissione Europea".

"Un risultato che arriva dopo anni di lavoro di Coldiretti Piemonte e che riconosce lo straordinario valore della piu' importante razza bovina da carne Made in Italy. L'Igp va a tutelare finalmente la qualita' di altissimo livello di questa carne, prodotta dai nostri allevatori e conosciuta in tutto il mondo" ha commentato Delia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte.

Secondo i dati forniti da Coldiretti la razza bovina piemontese, infatti, conta oltre 350 mila capi con 6 mila aziende impegnate nell'allevamento.

Annualmente sono impiegati oltre 15 mila addetti per un fatturato che, per il solo allevamento, vale oltre 500 milioni di euro e per l'intera filiera raggiunge il miliardo e 30 milioni di Euro.