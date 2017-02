Torino, 22 feb. (askanews) - "Ripensare completamente i provvedimenti cosiddetti antismog in modo da non penalizzare inutilmente l'attività economica di migliaia di imprese artigiane e commerciali che per motivi di lavoro hanno bisogno di circolare liberamente". A chiederlo è la Cna di Torino, visto che dopo cinque giorni di blocco dei veicoli diesel Euro 3 e tre giorni dei diesel Euro 4 i livelli di Pm10 "monitorati dall'Arpa a Torino continuano a rimanere fuori norma".

Per la Cna i più penalizzati dal blocco, sono le imprese di pulizia, idraulici, elettricisti, manutentori in genere di apparecchiature elettriche, elettroniche e informatiche. "Al Comune chiediamo pertanto di convocare con urgenza il tavolo tecnico sulle misure antismog" per concertare misure "non penalizzanti per le attività d'impresa" ha detto Cna, che propone tra le misure antismog " il lavaggio delle strade per asportare le micropolveri che precipitano al suolo ed impedirne il risollevamento in aria, di migliorare il monitoraggio del PM10 posizionando nuove centraline di rilevamento, di esentare con effetto immediato dal blocco della circolazione gli artigiani e i commercianti per motivi di lavoro anche se alla guida di veicoli Euro 3 ed Euro 4 (faccia fede in caso di controllo la presentazione a vista della visura camerale)" Tra le richieste della Cna torinese anche quella di aavere "dati scientifici chiari sulle cause che concorrono alla formazione dei quantitativi di PM10 monitorati dall'Arpa e un parere ufficiale dei principali costruttori di automobili rispetto ai livelli di inquinanti emessi dai veicoli diesel Euro 5 ed Euro 6".

"Vi sono infatti vari istituti di ricerca e di analisi che attribuiscono la formazione del PM10 soprattutto al consumo dei freni, delle frizioni e dei penumatici di tutti i veicoli, indipendentemente dalla loro motorizzazione, e solo in parte alla combustione del gasolio che avviene peraltro anche in molte caldaie utilizzate per il riscaldamento di edifici" ja concluso l'associazione di categoria.