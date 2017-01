Torino, 20 gen. (askanews) - Il Torino Film Lab si conferma laboratorio di successi internazionali. Ha appena archivitao un anno da record, come il 2016, in cui tra i 25 film completati, figurano titoli che hanno vinto "Un certain regard" e la "Semaine de la critique" a Cannes e il Pardo d'Oro a Locarno, per citare i riconoscimenti più prestigiosi.

In apertura del 2017, 5 film realizzati al Torino Film Lab sono attesi al Sundance di Robert Redford negli Usa e nei festival internazionali di Rotterdam e Berlino.

Inoltre il Tfl quest'anno ha ottenuto un finanziamento Ue di 430mila euro proveniente dal programma Creative Europe - Media grazie ad un ottimo punteggio, 93/100. Mentre per quanto riguarda le candidature arrivate quest'anno sono oltre 620 per i nuovi programmi SeriesLab e ScriptLab, provenienti da 81 paesi di tutto il mondo. I workshop del TorinoFilmLab si svolgeranno nel 2017 non solo in Italia, ma anche in Francia, Germania, Lituania, Olanda, Spagna, Ungheria.