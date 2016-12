torino, 20 dic. (askanews) - E' stato un iter lungo, forse troppo lungo. Adesso guardiamo avanti, i tempi sono definiti, l'opera è in corso. Si tratta ora di mantenere i tempi da una parte per la realizzazione dell'opera e dall'altra lavorare nel rispetto delle normative comunitarie per avere il massimo di ricaduta sul lavoro del nostro territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino dopo il sì definitivo della Camera alla ratifica del trattato italo francese sula Tav. "La morale di questa vicenda - ha affermato Chiamparino a margine del consiglio regionale - è che bisogna csnetire le comunità interessate alle grandi opere. La svolta c'è stata dopo il 2005, quando è stato costituito l'Osservatorio e affidato alla sapiente guida di Mario Virano e si è coinvolto chi ha voluto farsi coinvolgere in questo modo si è distinto chi aveva un atteggiamento pregiudiziale di tipo pretestuoso contro l'opera da chi invece era preoccupato seriamente del progetto e difatti il progetto è stato modificato e l'opera potrà finalmente realizzarsi".

