in assemblea permanente ad Arquata Scrivia (Alessandria)

Torino, 23 gen. (askanews) - "Situazione drammatica" alla Cementir Sacci di Arquata Scrivia (Alessandria). A denunciarla segreterie nazionali di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, che lanciano un appello agli enti locali a mettere in campi il "massimo impegno per ridurre gli esuberi". Lo scorso 17 gennaio il colosso del cemento ha annunciato 23 licenziamenti allo stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), dove da alcuni giorni i dipendenti sono in assemblea permanente e oggi si e' tenuta un'assemblea pubblica. Questo nell'ambito di una vertenza che prevede il licenziamento di 260 lavoratori del Gruppo Caltagirone, dipendenti delle società Cementir Italia Spa e Cementir-Sacci Spa, secondo quanto riferiscono i sindacati.

Diverse le incognite sul tavolo secondo i sindacati: "Cosa vuole fare l'azienda dei suoi stabilimenti? Perche' sta esternalizzando tutta una serie di funzioni proprie di un cementificio? Ha forse intenzione di indirizzare il proprio business verso altre produzioni, ad esempio passando dal cemento all'energiaelettrica attraverso la riconversione dei cementifici in termovalorizzatori?".