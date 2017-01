Torino, 27 gen. (askanews) - Domani i lavoratori Carrefour di Trofarello e Borgomanero saranno in sciopero, con presidi e manifestazioni davanti ai punti vendita: a Trofarello dalle ore 9.00 alle 12.00, a Borgomanero dalle 10.00 alle 12.00. La multinazionale ha annunciato una ristrutturazione che comporta la chiusura di tre punti vendita, uno in Campania e due in Piemonte con un esubero complessivo di 500 lavoratori. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs hanno indetto due giorni di mobilitazione, oggi e domani, con astensioni dal lavoro per tutto il Gruppo. "Non è più possibile subire decisioni aziendali che non tengono conto delle conseguenze sociali di queste scelte inique. I lavoratori sono una risorsa e non un costo, a Trofarello restano a casa 59 lavoratori con relative famiglie da mantenere", afferma Fabrizio Nicoletti di Filcams Cgil Torino.