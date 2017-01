Chiudono due punti vendita in Piemonte e uno in Campania

Roma, 21 gen. (askanews) - La multinazionale di supermercati francese Carrefour ha quantificato 500 posti di lavoro in esubero Italia, nell'ambito di una ristrutturazione che prevede anche la chiusura di due punti vendita in Piemonte, a Borgomanero e a Trofarello, e a Pontecagnano in Campania. A lanciare l'allarme sono state le organizzazioni sindacali di categoria di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS, con una nota congiunta, precisando che l'annuncio dell'azienda risale al 20 gennaio. Non è stato possibile contattare Carrefour Italia per avere commenti.

Secondo i sindacati "sono state inoltre anticipate dall'azienda una serie di esigenze organizzative che implicherebbero un ulteriore e grave peggioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti della società". Il gruppo ha da pochi mesi stabilito l'apertura h24 dei punti vendita.

In considerazione della gravità di quanto esposto dall'azienda, le organizzazioni dei lavoratori hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione e l'astensione dal lavoro per i lavoratori di tutto il Gruppo, da effettuarsi nelle giornate di venerdì 27 e/o sabato 28 gennaio, nelle modalità che ogni territorio riterrà più opportune. Le strutture territoriali, nella loro piena autonomia, potranno inoltre prevedere iniziative aggiuntive.