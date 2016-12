Torino, 21 dic. (askanews) - Dopo la sospensione dal lavoro, un'indagine a suo carico. Nuovi sviluppi contro l'autista dello scuolabus di Donato, comune di meno di mille persone, in provincia di Biella che è stato accusato dai ragazzi di aver usato dello scotch adesivo per tappare loro la bocca e impedire loro di fare chiasso durante il tragitto. A quanto risulta l'uomo, che aveva un contratto in prova di tre mesi, respingerebbe ogni accusa sostenendo che i ragazzi si sarebbero inventati tutto. Sulla vicenda si era espressa la sindaca di Donato Desiree Boccia dopo che la settimana scorsa le era arrivata una segnalazione da parte delle maestre a cui gli scolari vevano raccontato l'episodio: "L'autista è stato sospeso - aveva detto il sindaco - Tranquillizzo tutte le famiglie, questa persona non guiderà più il nostro scuolabus".