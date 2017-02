Torino, 10 feb. (askanews) - La Guardia di Finanza di Biella ha scoperto un'azienda tessile che dal 2011 al 2015 non ha dichiarato ricavi per circa 500mila euro e Iva per 110mila euro. Si tratta di un'azienda attiva nella produzione di filati, che operava in forma totalmente anonima, all'interno di un opificio apparentemente dismesso, privo di qualsiasi insegna, che non utilizzava nemmeno una buca delle lettere, né un campanello in prossimità della porta d'ingresso, anch'essa piuttosto fatiscente. I finanzieri hanno dovuto risalire ai clienti della ditta, attraverso gli innumerevoli appunti e numeri telefonici rinvenuti nei locali dell'impresa.