Torino, 20 dic. (askanews) - "Oggi la Camera ha ratificato il trattato sulla Tav Torino-Lione. Ovviamente tutto era già scritto, scontato. I maggiori sostenitori dell'opera sono usi dire che una volta prese le decisioni, nessuno può provare a metterle in discussione". Lo ha detto Federico Bellono, segretario della Fiom-Cgil di Torino, dopo il voto odierno alla Camera dei Deputati di ratifica del trattato internazionale sulla Tav Torino-Lione. "In questi giorni a Torino si è anche inventata una "santa alleanza" tra Unione Industriale e sindacati che non esiste - ha proseguito Bellono - , facendo diventare organizzazioni di categoria rappresentanti dell'intero movimento sindacale, al cui interno in questi anni ci sono state posizioni diverse: a partire dalla stessa Cgil di Torino, che all'ultimo congresso si era espressa in modo critico". (Segue)