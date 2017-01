torino, 17 gen. (askanews) - Domani e dopodomani negli stabilimenti Avio Aero di Rivalta, Borgaretto e Sangone si svolgeranno le assemblee dei lavoratori sull'ipotesi di accordo relativa all'integrativo del gruppo Avio Aero firmato il 28 dicembre dalle segreterie nazionali e territoriali di Fim, Fiom e Uilm: nelle giornate successive i lavoratori saranno poi chiamati attraverso il referendum a esprimere un loro giudizio.

L'accordo coinvolgerà nell'area torinese circa 2500 addetti ai quali verrà applicato, in caso di esito positivo della consultazione, un integrativo aziendale che nei suoi capitoli principali comprende un premio di risultato di 3900 euro come massimale al raggiungimento del 100% degli obbiettivi, con un valore crescente fino a 4446 euro in caso di superamento degli obbiettivi. L'intesa prevede anche l'anticipo mensile per tutti dipendenti che parte dai 130 euro mensili nel 2017 fino ai 150 euro nel 2020, oltre alla stabilizzazione durante la vigenza dell'accordo di 150 interinali alle dirette dipendenze di Avio Aero, nonché la formazione e il riconoscimento di inquadramenti di categoria migliorativi rispetto al contratto nazionale di categoria.

"L'integrativo di Avio Aero, all'indomani della firma del contratto nazionale dei metalmeccanici - dichiara Claudio Gonzato, responsabile Avio per la Fiom-Cgil torinese - è un buon risultato che riprende e migliora alcuni punti demandati dallo stesso alla contrattazione aziendale, dando su capitoli come l'orario di lavoro, la sicurezza e l'inquadramento professionale un ruolo centrale ai delegati nei vari stabilimenti".