Torino, 29 dic. (askanews) - Il gruppo Avio Aero ha annunciato ai sindacati l'intenzione di stabilizzare con assunzioni a tempo indeterminato i 220 contratti di somministrazione attualmente in essere nel gruppo. E' quanto riferiscono i sindacati che ieri all'Unione Industriale di Torino hanno siglato il contratto nazionale integrativo con l'azienda aeronautica controllata dal gruppo General Electric, che conta in Italia 4.800 dipendenti, di cui circa 2.500 in Piemonte negli stabilimenti di Rivalta, Borgaretto e Torino. "Per quanto concerne la parte economica, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia economici che di efficienza, ai lavoratori potrebbe arrivare un aumento annuale di 800 euro - dichiara il segretario Uilm di Torino Dario Basso -. Ora parola ai lavoratori con assemblee e votazione sulla validità dell'accordo".