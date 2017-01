Atenei piemontesi scalano classifica del Sole 24 Ore

Torino, 2 gen. (askanews) - Indici in miglioramento per le università pubbliche piemontesi secondo la classifica pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, che conferma alle prime quattro posizioni gli atenei di Verona, Trento, Bologna e Politecnico di Milano.

In particolare il Politecnico di Torino si posiziona al settimo posto e guadagna cinque posizioni rispetto alla classifica precedente stilata tenendo conto di 12 indicatori, 9 relativi alla didattica - attrattività, sostenibilità, stage, mobilità internazionale, borse di studio, dispersione, efficacia, voto degli studenti e occupazione - e 3 relativi alla ricerca: qualità della produzione scientifica, competitività della ricerca, qualità dei dottorati. Bene anche l'Università del Piemonte Orientale che guadagna tre posizioni ed entra per la prima volta tra le top ten, al decimo posto. Un gradino in più in classifica anche per l'Università di Torino, al 23esimo posto. Per quanto riguarda la didattica il Politecnico torinese è al terzo posto, mentre per quanto riguarda la ricerca l'ateneo del Piemonte Orientale è al quinto posto e il Politecnico all'undicesimo. (Segue)