Roma, 18 gen. (askanews) - Il governo punta a riprendere i lavori per il completamento della Asti-Cuneo con il progetto meno dispendioso: il raddoppio della galleria già esistente che comporta un costo di circa 300 milioni di euro. Lo ha assicurato il ministro dei Trasporti Graziano Delrio, intervenuto alla Camera al question time. "Abbiamo fatto una fatto una valutazione, come per altre opere comparando le soluzioni a disposizione già studiate da tempo per un'opera importante per tutto il Piemonte. Abbia parlato con la regione Piemonte e di analisi ambientali e paesaggistiche". Tra le varie soluzioni progettuali ricordate, Delrio ha spiegato che la terza ipotesi ha un costo di "300 milioni di euro con una durata dei lavori di 37 mesi e sarebbe pronta entro il terzo trimestre 2020. Anche per questa ipotesi è necessaria valutazione Via sul pezzo in variante rispetto all'originale". "Va detto - ha aggiunto - che ogni soluzione comporta aumenti tariffari".

"La soluzione numero tre - ha concluso - è da riprendere in considerazione e da discutere con il territorio ed essendo la meno dispendiosa dà più garanzie che le opere di compensazione per comuni potranno essere eseguite. Questa strada potrà rendere finalmente ragionevole e serio il progetto di completare la Asti Cuneo".