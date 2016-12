Milano, 22 dic. (askanews) - L'Assemblea di Ferrero S.p.A., l'azienda italiana del Gruppo Ferrero, ha approvato il bilancio civilistico annuale relativo all'esercizio chiuso al 31 Agosto 2016.

L'esercizio - spiegano da Ferrero - è stato caratterizzato da un processo di riorganizzazione con il quale si sono costituite quattro nuove entità giuridiche cui attribuire ruoli specifici nel presidio del contesto italiano e nella gestione del business, al fine di allineare l'assetto societario ed i rapporti infragruppo al modello di Gruppo e, nel contempo, conseguire una più efficace lettura dei risultati economici ed una migliore efficienza operativa nel medio termine. Tale operazione ha comportato in particolare il trasferimento, in data 1 maggio e 1 giugno 2016, rispettivamente, alle conferitarie Ferrero Commerciale Italia S.r.l. e Ferrero Industriale Italia S.r.l. di tutte le attività e i rapporti giuridici, economici e patrimoniali, afferenti i rami d'azienda conferiti.

Tale discontinuità inerente l'assetto societario e lo sfasamento temporale con il quale si è realizzata nel corso dell'anno fiscale, non permette un confronto con i dati di bilancio dello scorso anno. Ferrero S.p.A. e le nuove società conferitarie hanno, tuttavia nel loro complesso, garantito il livello occupazionale, in virtù dell'usuale priorità data alle risorse umane ed ai valori della Responsabilità Sociale d'Impresa che, da sempre, caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo. Sul fronte del lavoro, in particolare, l'organico puntuale dell'esercizio, aggregando il dato della Ferrero S.p.A. a quello delle Società neocostituite, risulta incrementatosi di 166 risorse rispetto all'esercizio precedente.

Nell'esercizio 2015-2016, il fatturato complessivo della Ferrero S.p.A. è risultato pari a 2.673 milioni di Euro.

L'andamento gestionale su un periodo temporale omogeneo, Settembre '15 - Agosto '16, ha registrato una crescita delle vendite sul mercato nazionale dello 0,5% a valore, con un fatturato raggiunto di 1.418 Milioni di Euro, con un dato di sell out relativo alla distribuzione moderna in crescita di quasi l'1%. Le esportazioni sono risultate ancora in crescita di circa il 2% a valore, attestandosi a 915 Milioni di Euro.

In materia di investimenti, la Società ha confermato il proprio impegno nel contesto italiano, investendo durante l'esercizio 24,6 milioni di Euro in beni materiali che, osservando gli ultimi nove esercizi, attestano gli investimenti realizzati sul territorio nazionale ampiamente oltre i 900 milioni di Euro.

L'utile netto dell'esercizio, anch'esso non confrontabile con quello dell'analogo periodo precedente, è stato pari a 201 milioni di Euro, con un'incidenza sui ricavi del 7,5%.

Il Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2016/2017, risulta così rinnovato: Ambasciatore Francesco Paolo Fulci (Presidente), Alessandro d'Este, Giuseppe Del Duca, Edo Milanesio, Bruno Ferroni, Bartolomeo Salomone (Consiglieri).