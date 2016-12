Torino, 24 dic. (askanews) - Una foto in mezzo alla gente col cappello rosso da Babbo Natale, scattata sotto l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino in occasione di una iniziativa di beneficienza e sotto una lunga lettera di Natale. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha scelto Facebook per scrivere un lungo messaggio ai torinesi, in cui elenca le priorità per il 2017, ma anche ciò che la sua giunta ha fatto dall'insediamento ad oggi.

"In tempi molto brevi è stata composta la mia squadra, quella per la quale avevamo promesso in campagna elettorale un taglio dei costi del 30%: come sapete, siamo andati oltre e il risparmio è stato superiore al 50%" ha rivendicato la sindaca all'inizio della lettera.

Tra le priorità del capoluogo piemontese: le periferie e i conti. In cantiere ci sono 44 progetti per diverse aree periferiche della città, scrive Appendino, rispondendo indirettamente al vescovo Monsignor Nosiglia, che giorni fa l'aveva bacchettata proprio sul tema. "Sono perfettamente consapevole dei tanti problemi che ha Torino. Noi stiamo facendo il massimo con le risorse che abbiamo a disposizione e stiamo ovviamente cercando di trovarne di ulteriori per finanziare il maggior numero di azioni possibili, ma non tutto potrà però essere fatto con immediatezza". In cima all'agenda: "le palazzine occupate ex-MOI e il campo Rom di Via Germagnano". (Segue)