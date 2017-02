Torino, 20 feb. (askanews) - "Non mi sento di dire che la firma sul Patto per Torino non arriverà, anche se il governo ora e' impegnato su altro. Con Chiamparino stiamo facendo il possibile perche' quella firma venga apposta". Cosi' la sindaca di Torino, Chiara Appendino a proposito dei timori espressi dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, sul fatto che Gentiloni non sia più intenzionato a siglare il patto stabilito con l'ex premier Renzi.