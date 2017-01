Torino, 16 gen. (askanews) - Alibaba, colosso cinese dell'e-commerce, sbarca a Torino alla ricerca di nuovi fornitori. Il prossimo 25 gennaio è infatti previsto un incontro, promosso dalla Camera di Commercio di Torino, tra Manfredi Minutelli Business Development Manager di Alibaba Italia, che illustrerà le opportunità di questo mercato e e aziende interessate. L'appuntamento è rivolto soprattutto ad aziende dei settori food and wine, moda e accessori, casa e design, cosmetica e wellness, prodotti per bambini.

Durante la mattinata verranno presentate anche le testimonianze di aziende italiane presenti su Alibaba e un approfondimento sugli aspetti doganali e fiscali legati alla vendita tramite e-commerce in Cina. Particolarmente interessante è l'opportunità offerta dalla piattaforma Tmall Global, che permette di allestire un vero e proprio punto vendita virtuale, senza una presenza fisica nel paese e senza la mediazione di un distributore. Il Gruppo, infatti, mette a disposizione delle aziende sia la progettazione del negozio on-line sia la gestione dei pagamenti e della logistica, oltre che la conoscenza del mercato e delle abitudini dei consumatori.

Alibaba è una porta di accesso per 439 milioni di utenti attivi cinesi, le previsioni di lungo periodo parlano di 2 miliardi di consumatori on line, tra Cina e Sud Est asiatico coinvolte dalle diverse piattaforme del gruppo.

Come ha spiegato Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera di commercio di Torino: "L'Italia è stato il primo paese europeo in cui il gruppo Alibaba ha voluto aprire nell'ottobre scorso una società controllata: i consumatori cinesi sono, infatti, appassionati di Made in Italy e cercano attraverso l'e-commerce di avere accesso ai nostri prodotti eccellenti. Ad oggi il Piemonte esporta in Cina merci per 1,5 miliardi di euro: il nostro obiettivo è quello di promuovere ulteriormente l'export in questo paese attraverso tutti i canali, compresi ovviamente quelli on line. Puntiamo inoltre ad investire sul supporto alle imprese in ambito e-commerce, per portare a Torino piattaforme on line straniere e italiane".