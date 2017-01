Torino, 9 gen. (askanews) - Al via la bonifica del campo rom abusivo a Torino, di via Germagnano. Ad annunciarlo su Facebook la sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino. "Lo avevamo detto in campagna elettorale e io stessa ve l'ho ribadito nella mia lettera di Natale: il campo Rom di Via Germagnano è il simbolo di un degrado che non può ulteriormente essere tollerato, né per gli occupanti né per i residenti" scrive la sindaca che ha postato una foto del sopralluogo fatto oggi dal capogruppo del Movimento Cinquestelle in Comune, Alberto Unia e dal Comandante della Polizia Municipale di Torino, Alberto Gregnanini.

Le operazioni di bonifica, ha spiegato la sindaca, "consisteranno nel rimuovere dalle aree del campo non abitate tutti i materiali non autorizzati, per evitare roghi e per iniziare a ripristinare una situazione minima di igiene. Successivamente queste aree verranno poi delimitate e il 'Nucleo Nomadi' della Polizia Municipale effettuerà controlli quotidiani per garantire l'inaccessibilità degli spazi bonificati".

La partenza della bonifica è "un primo passo" per Appendino che prevede che "la strada per il superamento reale e sostenibile del campo non sarà breve".

"Questo è tuttavia un segnale concreto che come Amministrazione vogliamo dare per il rispetto e la sicurezza di tutta la Città" ha concluso la sindaca.