Torino, 1 feb. (askanews) - Un terzo del premio di risultato in servizi di Welfare. Intesa sindacale innovativa all'Acea, la multiutilty di Pinerolo (To). L'opzione che, come prevede il contratto nazionale, consente di godere al 100% dell'importo senza aggravi fiscali, prevede istruzione e cura dei figli, attività per il tempo libero, check up medici e terapie di riabilitazione, integrazione fondi pensionistici e assicurativi, fino all'assistenza a familiari anziani e non autosufficienti. "I positivi risultati di bilancio di questa azienda pubblica, frutto della buona gestione e dell'efficienza - afferma Francesco Carcioffo ad di Acea Pinerolese Industriale SpA -, consentono non solo di generare utili distribuiti sotto forma di dividendi ai comuni soci, ma allo stesso tempo di offrire servizi innovativi per un ambiente di lavoro sempre più accogliente per le centinaia di lavoratori che l'azienda occupa".

La condivisione e il continuo confronto sugli obiettivi aziendali e lavorativi tra Azienda e le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) aziendali ha portato all'introduzione del Welfare in Acea Pinerolese, fra le prime realtà del territorio ad adottarlo, come parte del Premio di risultato previsto dal CCNL. Una opzione di cui il lavoratore può liberamente decidere di fruire.

Questa innovativa soluzione consentirà ai dipendenti Gas Acqua di Acea Pinerolese di beneficiare di circa un terzo del proprio premio di risultato sotto forma di Welfare, opzione quest'ultima che consente di godere al 100% dell'importo senza aggravi fiscali.

Il Welfare presenta opportunità tra le più variegate e interessanti. Si va dall'istruzione e la cura dei figli con vacanze studio, rette per asili nido, borse di studio, campus estivi, mense scolastiche, al benessere con corsi per il tempo libero, palestre e centri sportivi, viaggi e attività ricreative, babysitter, check up medici e terapie di riabilitazione, integrazione fondi pensionistici e assicurativi all'assistenza a familiari anziani e non autosufficienti.

Il Welfare si caratterizza quindi per la possibilità di usufruire di questi servizi per il relativo corrispettivo economico di premio dedicato.

Questa tipologia di utilizzo del premio consente di avere a disposizione non soltanto opportunità altamente allettanti per il lavoratore e la sua famiglia ma di tradurre anche questo premio nell'utilizzo dei servizi offerti direttamente dal territorio dove l'azienda opera, generando una ulteriore ricaduta economica oltre che un beneficio per i lavoratori dell'azienda.

