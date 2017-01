Torino, 31 gen. (askanews) - Verso la soluzione la vicenda Vertek di Condove acciaieria da tempo in crisi che occupa in Valsusa 75 dipendenti. E' stato firmato ieri sera l'accordo preliminare per la cessione della azienda, ex Lucchini, già in amministrazione straordinaria, al gruppo Magnetto. Lo rende noto la Fiom di Torino precisando che la Magnetto ha chiesto il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per tutti i dipendenti per due anni.

"Siamo ovviamente soddisfatti per l'avvio del percorso che dovrebbe portare all'acquisizione definitiva del sito e che permetterà quindi di salvaguardare l'occupazione - dichiarano Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil e Ivano Franco, responsabile Lucchini per la Fiom-Cgil torinese -.Rimaniamo in attesa della convocazione formale per le procedure sindacali in cui chiederemo all'acquirente il dettaglio del piano industriale, la conferma del mantenimento di tutti i posti di lavoro e degli attuali livelli retributivi, e un piano di rientro dalla cassa integrazione con tempi certi e veloci".