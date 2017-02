Roma, 23 feb. (askanews) - I medici avevano deciso di asportarle il rene, malgrado fosse ben funzionante, a causa di una anomalia congenita che provocava alla paziente gravi dolori e infezioni. Ma quell'organo non è andato disperso ed è stato trapiantato in un uomo in grado di accoglierlo. E accaduto all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, per la prima volta al mondo grazie alla tecnologia robotica. La donna, 45 anni aveva un rene ectopico pelvico, cioè non collocato nella sua normale posizione, che le ha causato gravi invalidità e la sospensione dall'attività lavorativa da un anno.

Di qui, vista l'impossibilità di spostare il rene in un'altra sede, la decisione di rimuoverlo lasciando aperta una piccola possibilità di trapiantarlo in un'altra persona in dialisi che avesse delle caratteristiche tali da poter tentare l'intervento. Una soluzione sperata da tutti e dalla stessa paziente. Nella reportistica mondiale è la prima volta che viene utilizzata la chirurgia robotica a fronte di una situazione anatomica vascolare estremamente più complessa. La sequenza di interventi si è svolta lunedì in una staffetta chirurgica, dove solo al termine del primo intervento e della valutazione "su banco" del rene si è potuto pensare di utilizzarlo per un trapianto.

La nefrectomia è stata eseguita con tecnica robotica dal professor Paolo Gontero (Direttore dell'Urologia universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino), insieme al dottor Alessandro Greco ed agli anestesisti Alessandra Davi ed Elisabetta Cerutti. Come spiega Paolo Gontero "la chirurgia robotica è stata fondamentale in questa particolare situazione di un rene in posizione anomala a stretto contatto con l'utero e con una vascolarizzazione complessa. L'aiuto del robot ha permesso l'accuratezza chirurgica necessaria in un intervento così delicato. Il robot Da Vinci di ultima generazione in dotazione presso la Città della Salute viene correntemente utilizzato in campo urologico per interventi oncologici su prostata, rene e vescica". (Segue)