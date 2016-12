Torino, 27 dic. (askanews) - A Torino torna domani il blocco per i veicoli diesel Euro3. Lo stop dalle 8 alle 19 per il trasporto delle persone, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per il trasporto merci, si deve al peggioramento della qualità dell'aria. Per chi non rispetta il divieto la multa è di 163 euro.