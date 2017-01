Torino, 18 gen. (askanews) - Il tema dei profughi e dei migranti al centro dello spazio espositivo del palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino con la mostra "Exodos - rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione", aperta dal 24 gennaio al 24 febbraio dalle 10 alle 18, con ingresso libero. L'esposizione propone le immagini e i video realizzati da dieci fotoreporter e due videomaker indipendenti torinesi. Le immagini sono di Marco Alpozzi, Mauro Donato, Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Matteo Montaldo, Giorgio Perottino, Andreja Restek, Paolo Siccardi e Stefano Stranges, mentre i video sono di Stefano Bertolino e Cosimo Caridi.

L'obiettivo del progetto è quello di fornire un punto di vista ampio sulla crisi dei migranti, partendo dalle persone, dagli sguardi, dalle storie e valorizzare quanto costruito in questi anni dai nostri territori sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione. Le foto e i video sono stati realizzati tra il 2014 e il 2016 in alcuni dei momenti e dei luoghi più drammatici dell'emergenza profughi, come le isole di Lesbo e Kos, la frontiera di Idomeni, la giungla di Calais, ma anche i Balzi Rossi vicino a Ventimiglia o il mare al largo di Lampedusa. Per l'allestimento, si è scelto un percorso tematico, per guidare il pubblico nei vari momenti che scandiscono la quotidianità di chi dalla propria terra intraprende il cammino verso un mondo migliore. Nell'itinerario espositivo si è così scelto di individuare e concentrare l'attenzione sulle fasi salienti di questi viaggi: il «Mare», trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo mondo; la «Strada», attraverso i campi, i fiumi, le lande desolate delle terre di nessuno; l'arrivo davanti alle «Barriere», fatte di reti, muri, confini; i «Campi», luoghi di attesa, di riposo, di speranza, di paura; «Incontri» tra le società, i turisti e i migranti. La mostra è stata realizzata dall'associazione Allievi del Master in Giornalismo Giorgio Bocca e dalla Regione Piemonte.