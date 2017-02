Torino, 7 feb. (askanews) - Centinaia di ragazzi della scuole piemontesi, assieme ai loro insegnanti, hanno dato vita questa mattina a Torino, in piazza San Carlo, al flash mob "Il Nodo Blu-le scuole unite contro il bullismo', organizzato in occasione della prima giornata nazionale contro il fenomeno. Due ore di esibizioni e attività sono culminate in un grande abbraccio collettivo.

I ragazzi hanno lasciato in piazza diverse barchette di carta blu con all'interno messaggi e frasi contro il bullismo.

"Da anni, la Regione Piemonte in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte-Osservatorio prevenzione del bullismo, promuove iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche statali, paritarie e alle agenzie formative piemontesi per prevenire comportamenti a rischio e contrastare il fenomeno, purtroppo in crescita, del bullismo e del cyberbullismo" è stato il messaggio dell'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentenero.

"Ai ragazzi e alle ragazze delle scuole ricordo: nella vita non bisogna mai sentirsi soli quando ti umiliano e calpestano i tuoi diritti. Il bullismo si sconfigge solo insieme: per questo e' necessario un patto educativo tra studenti, scuole, famiglie e istituzioni" ha esortato Pentenero.