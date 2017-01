Stop ai diesel fino a euro 3, e Euro 0 per altre alimentazioni

Torino, 4 gen. (askanews) - Prosegue il blocco delle auto a causa dello smog a Torino. Anche per domani, giovedì 5 gennaio divieto di circolazione dalle 8 alle 19 per i veicoli diesel Euro 0,1,2,3 e benzina, gpl, metano Euro 0. Per il trasporto merci il divieto vale dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19.