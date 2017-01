Torino, 4 gen. (askanews) - Se cinque anni fa le vetture di alta gamma del gruppo Fiat erano il 20% delle circa 600mila prodotte complessivamente, oggi la loro quota nel gruppo divenuto Fca, è salita al 60%, ma rispetto a un milione di veicoli prodotti, il 69,8% in più rispetto ad allora, e un numero che non si vedeva da quasi dieci anni, dal 2008. "Gli investimenti sono andati nella giusta direzione - osserva il segretario nazionale Fim-Cisl Ferdinando Uliano - è aumentata la redditività, e quello che allora, la piena occupazione nel 2018, sembrava una favola , oggi malgrado alcune criticità negli stabilimenti di Melfi e di Pomigliano, è un obiettivo alla protata".

Non solo: nei prossimi 18 mesi, lascia intendere il sindacato, tra Cassino, gli ottimi risultati della Sevel di Atessa, e le prospettive di Mirafiori con un secondo modello alle porte, il saldo finale potrebbe essere ulteriormente positivo di qualche migliaio di unità. Uliano è venuto a Torino, con a fianco il segretario provinciale Claudio Chiarle, per illustrare stabilimento per stabilimento i risultati produttivi e occupazionali di Fca nel 2016, compresi Ferrari e Sevel, la joint venture per la produzione del Ducato con Psa.

A Torino nel 2016 sono state prodotte 42mila auto, contro le 13.900 dell'anno prima, si tratta dell'exploit più forte tra le fabbriche italiane, (+204,1%) facilitato dal fatto che lo scorso anno, c'era soltanto un modello, la Mito, prodotta grosso modo tre giorni al mese. La crescita è stata dovuta all'arrivo sulle linee del suv Levante Maserati, ma anche alla tenuta della Mito che si è praticamente spartita la produzione (circa 22 mila le Alfa realizzate) con il nuovo modello. Inoltre "il secondo modello (un Suv simile al Levante ma a marchio Alfa, ndr) sta sempre più prendendo forma all'interno di Mirafiori - ha detto Uliano - . Non ci sono notizie ufficiali da Fca, ma quelle che abbiamo dai fornitori ci dicono che stanno sviluppando sempre più parti di questo secondo modello che dovrebbe entrare in produzione nei primi sei mesi del 2018".

(Segue)