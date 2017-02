Roma, 2 feb. (askanews) - Oggi alle ore 14,30 di fronte alla sede della Conferenza Stato-Regioni (Roma, Via della Stamperia 8) chiamata a decidere sul Piano per la conservazione e gestione del Lupo in Italia ci sarà un presidio dei volontari Wwf. Il Wwf chiede al Governo e alle Regioni di cancellare gli abbattimenti legali previsti in una delle misure del Piano Lupo su cui domani è chiamata ad esprimersi la conferenza Stato-Regioni.