Roma, 2 feb. (askanews) - "Leggo di fantomatiche cacce al lupo. I casi sono due: qualcuno non ha letto il piano, oppure è in malafede". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in una intervista a QN (Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione). Galletti spiega che "il Ministero ha fatto un lavoro molto serio, di 57 pagine, redatto con l'Istituto per la protezione animale e con l'Unione zoologica italiana. Vi hanno collaborato 69 esperti e 11 associazioni, da Coldiretti a Legambiente, da Federparchi all'Enpa", che però lamenta di non avere mai incontrato il ministro. "Sull'incontro - precisa Galletti - farò le mie verifiche, ma non accetto di essere inquadrato in un presunto 'partito'. Attraverso il piano, il Ministero ha offerto una fotografia della realtà e una traccia di lavoro scientifico. Saranno le Regioni, adesso, a decidere".

Galletti riassume i principali punti della proposta: "una costante e metodica prevenzione contro fenomeni quali bracconaggio, bocconi avvelenati, ibridazione lupi-ami. Una seria gestione dei conflitti territoriali a volte acuti con allevatori e comunità locali, non esclusa la revisione delle regole sul pascolo brado o semibrado. Complessivamente 22 misure di tutela. Solo l'ultima contempla una deroga, del tutto 'eccezionale' al divieto di 'rimozione' di lupi dall'ambiente naturale". La deroga, di stampo europeo, sarebbe "attivabile solo su richiesta, regione per regione, e in compresenza di ben sette condizioni. La principale, ma che da sola non basta, è che non esista altra soluzione valida per mitigare gli specifici conflitti sociali ed economici» originati dal fenomeno. Solo in questo malaugurato caso l'iter potrebbe esser avviato". E, in ogni caso, "la Regione interessata dovrebbe chiedere un parere all'lspra. Parere soggetto a ulteriori 8 criteri, certo non vincolanti ma formalmente non eludibili. Ciascuno faccia la sua parte, a cominciare dalle Regioni. Invece avverto già una sottile aria di rinvio", conclude Galletti.