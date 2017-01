Roma, 10 gen. (askanews) - "Ci congratuliamo con il Capo della polizia e ringraziamo tutte le forze dell'ordine impegnate sui territori: i dati sulla diminuzione dei reati nelle grandi città e nelle periferie italiane, illustrati oggi in Commissione parlamentare da Franco Gabrielli, ci danno fiducia rispetto alla missione di rilanciare, riqualificare e rendere più sicure le nostre città". Lo afferma il presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI e sindaco di Catania, Enzo Bianco, che aggiunge: "I Sindaci continuano ad essere impegnati e rinnovano la propria disponibilità a tutti gli organi dello Stato centrale a lavorare in sinergia per garantire i più alti livelli di sicurezza - reale e percepita - ai cittadini. Per questo siamo già all'opera con gli investimenti delle risorse messe a disposizione dal Governo per le periferie, e per questo chiediamo ancora una volta la rapida approvazione del disegno di legge sulla sicurezza urbana, il cui testo è già stato concordato tra ANCI e Viminale".

