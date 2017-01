Roma, 24 gen. (askanews) - "E' impressionante verificare che Trenitalia dal prossimo mese abbia determinato un aumento del costo degli abbonamenti AV fini al 35%. Io mi chiedo in quale Paese vivono i suoi vertici amministrativi". Così Franco Iacop Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. "E' di tutta evidenza che la questione abbonamenti AV apre uno spaccato su una dimensione sociale e lavorativa nuova del Paese. Un Paese cresciuto anche grazia alla mobilità lavorativa. Non è pensabile in tempi di deflazione aumentare gli abbonamenti del 35%, portando intere famiglie al collasso. L'azienda Trenitalia oltre a fare business è anche concessionaria pubblica e monopolista di un servizio pubblico e l'alta velocità è stata realizzata anche grazie alle tasse dei cittadini. Per non parlare del fatto che oggigiorno migliaia di persone si spostano per seguire il lavoro, spesso senza certezze per il futuro o per cogliere una opportunità in un sistema Paese integrato che vuole andare verso aree territoriali sempre più connesse".(Segue)