Roma, 10 gen. (askanews) - Settimana di verifiche sul campo per il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, con l'obiettivo di stringere il più possibile i tempi di realizzazione dei patti territoriali siglati dal Governo.

La ricognizione, iniziata già ieri con gli incontri con il Sindaco di Firenze Dario Nardella e con il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per un punto sulle rispettive situazioni, prosegue oggi con una presenza in Molise dove, col Presidente Paolo Frattura, si affronteranno le questioni più rilevanti emerse col decollo del Patto regionale.

Domani, poi, De Vincenti si dedicherà, nella sede della Prefettura di Milano, ad una messa a punto degli altri Patti già firmati per il Centro Nord incontrando il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il Sindaco di Genova Marco Doria in videocollegamento. Giovedì, sopralluogo del Ministro in Calabria per incontri col Presidente Mario Oliverio e col sindaco di Reggio Giuseppe Falcomata', e a Catania e a Messina con i sindaci Enzo Bianco e Renato Accorinti.

Venerdì, infine, De Vincenti sarà a Napoli per le verifiche sullo stato di attuazione dei Patti per la Campania e per Napoli con il Presidente Vincenzo De Luca e il sindaco Luigi De Magistris. La settimana prossima, il giro per il monitoraggio dei singoli patti per il Sud, proseguirà nelle altre Regioni e città metropolitane interessate.