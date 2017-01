Roma, 23 gen. (askanews) - L'Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente della Camera ha raccolto questa mattina il parere dell'Uncem in merito alla legge di riordino delle aree protette. La delegazione, rappresentata dal direttore scientifico di Uncem Luca Lobianco, dal membro di giunta Antonio di Maria, dal presidente del Parco regionale del Matese Umberto De Nicola, dal presidente della Comunità montana Tamaro Titerno Marco Iamiceli e dal presidente della Comunità montana del Matese Domenico Scuncio, ha posto l'accento su due priorità che possono incidere su una migliore gestione della aree protette: prima di ogni cosa una nuova governance che garantisca un elevato livello di interlocuzione con gli enti territoriali, a partire dai Comuni. Si tratta cioè di definire modalità e strumenti di coinvolgimento pieno degli enti locali, che definiscano al tempo stesso l'individuazione di tempi certi per le procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione. In secondo luogo, la delegazione ha chiesto ai relatori, gli Onorevoli Iannuzzi e Borghi, particolare attenzione verso la norma che riguarda il pagamento dei servizi ecosistemici e che nel testo di legge è contenuta all'art. 28. Si tratta di risorse naturali quali foreste, acqua, biodiversità, che vanno mappate, valutate e gestite come servizi, individuando soggetti gestori e beneficiari.(Segue)