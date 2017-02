Roma, 9 feb. (askanews) - "Pur apprezzando la ratio della norma per il tentativo di rafforzare e razionalizzare la gestione della prevenzione del rischio idrogeologico, le Regioni confermano il parere negativo sul disegno di legge in materia attualmente all'attenzione del Senato". Lo ha dichiarato Donatella Spano, Assessore della Regione Sardegna e Coordinatrice della commissione Ambiente per la Conferenza delle Regioni, nel corso di un' audizione alla commissione Ambiente e territorio del Senato, presieduta da Giuseppe Marinello. All'incontro con i senatori hanno partecipato anche Maurizio Croce, Assessore della Regione Siciliana, Elisa De Berti, Assessore ai lavori pubblici della Regione Veneto e Antonietta Rizzo, Assessore all'Ambiente della Regione Calabria.

"Ho voluto rappresentare alla commissione l'inadeguatezza e una certa mancanza di chiarezza che la proposta mostra nel definire le diverse responsabilità delle pubbliche amministrazioni nel quadro di governance del sistema, introducendo soggetti e strutture che complicano invece di semplificare la gestione della prevenzione dal rischio idrogeologico. Ho trovato - prosegue Donatella Spano - grande sensibilità da parte dei senatori della commissione rispetto ai suggerimenti della Conferenza delle Regioni formulati già il 22 dicembre con un documento che ho comunque lasciato agli atti. In particolare va sottolineato che il testo è stato proposto nel 2013 e che ignora quindi le novità introdotte dal Decreto "Sblocca Italia" e non considera le attività messe in campo dall'imminente DPCM sui "Criteri".

(Segue)