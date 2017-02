Roma, 2 feb. (askanews) - Un sistema di flussi di provenienza atlantica determinerà un susseguirsi di impulsi perturbati sul nostro Paese. Nella giornata di domani le precipitazioni interesseranno tutte le regioni del centro-nord, concentrandosi particolarmente sulla Liguria e sulla Toscana settentrionale, con ventilazione sostenuta sui settori appenninici settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Liguria e Toscana settentrionale. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti forti sud-occidentali, con rinforzi di burrasca, sulle aree appenniniche dell'Emilia-Romagna.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi allerta gialla su Toscana (aree della Lunigiana, Versilia e Garfagnana), sulle Marche, sull'Abruzzo e sul basso Fortore in Puglia. Per domani è stata valutata allerta gialla sul levante ligure, sulla Toscana settentrionale, sulle Marche, sull'Abruzzo, sull'Umbria (aree del Trasimeno-Nestore e dell'Alto Tevere), sul Lazio, sul basso Fortore in Puglia.