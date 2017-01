Roma, 18 gen. (askanews) - Nel Centro Italia, soprattutto in Abruzzo e nelle Marche si somma l'emergenza maltempo con le forti scosse di terremoto registrate da stamattina e si registrano "criticità, oltre alla circolazione sulle strade e per la viabilità ferroviaria, sulla rete elettrica", sottolinea il Dipartimento della protezione civile, spiegando: "ancora attualmente la situazione più difficile è in Abruzzo dove le utenze disalimentate sono oltre 100mila, mentre nelle Marche si sta intervenendo per risolvere i problemi su oltre 30mila utenze".

Inoltre, avverte la protezione civile, il maltempo, con nevicate e precipitazioni, proseguirà anche per la giornata di domani, mentre ci si attende un miglioramento a partire da venerdì.