Roma, 16 gen. (askanews) - Continua a nevicare nelle regioni del Centro Sud. Anas continua il monitoraggio e gli interventi delle sue squadre sulle strade interessate dalle nevicate, al momento è chiusa al traffico la strada statale 5 in Abruzzo, mentre dopo le intense nevicate di ieri e di questa mattina, la circolazione è tornata alla normalità sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo", ma resta l'obbligo di catene e pneumatici invernali.

Come previsto dal piano neve concordato con le prefetture, le forze dell'ordine e gli enti locali, mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione continua per prevenire qualsiasi disagio alla circolazione in numerosi tratti delle strade statali in Abruzzo, Marche, Umbria e Toscana, nel Molise, Basilicata, Campania e Calabria e in Sicilia e Sardegna, dove si registrano in gran parte rallentamenti, ma senza particolari criticità.(Segue)