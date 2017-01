Roma, 5 gen. (askanews) - Viabilità Italia prosegue nel monitoraggio della grande viabilità interessata dalle preannunciate precipitazioni a carattere nevoso. Questa la situazione nel dettaglio: A3 "Salerno-Reggio Calabria": neve tra Sicignano e Sibari; a causa delle precipitazioni è vietata la circolazione in entrambe le direzioni per i veicoli commerciali, mentre autovetture e autobus possono proseguire solo se muniti di mezzi antisdrucciolevoli; A14 "Adriatica": a causa delle nevicata in atto, interdetto il transito ai mezzi pesanti tra Vasto sud e Pineto in direzione nord e tra Giulianova e Pescara sud in direzione sud; A24 "Roma-Teramo": nevicate in atto, senza riflessi per la circolazione, tra Assergi e Teramo, con interdizione al transito dei mezzi pesanti dalla barriera di Teramo verso L'Aquila; A25 "Torano-Pescara": nevicate in atto, senza riflessi per la circolazione. Continua a nevicare con intensità anche in Umbria, in Abruzzo, in Molise, in Basilicata ed in Puglia a quote collinari. Il traffico è rallentato sulla viabilità statale in queste aree, dove sono all'opera da stamattina i mezzi sgombraneve.

In relazione all'ondata di maltempo, Rete Ferroviaria Italiana ha già attivato il Piano Neve e Gelo. A causa delle forti nevicate che stanno interessando la Basilicata e la Puglia, la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia - Potenza è rallentata. Inoltre è stata riprogrammata l'offerta commerciale con cancellazioni sulla tratta Melfi - Potenza. Permangono rallentamenti fino a 20 minuti per i treni in viaggio. La circolazione ferroviaria sulla linea Barletta - Spinazzola è attualmente sospesa per le precipitazioni nevose che stanno interessando la zona.

Si invita a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni in relazione all'evolversi delle condizioni meteorologiche, anche attraverso i mezzi di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it, FSNewsRadio e su twitter @Lefrecce e @FSnews_it.