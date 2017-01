Roma, 7 gen. (askanews) - La neve e il gelo continuano a sferzare il Centro-Sud, con strade bloccate e treni sospesi. La situazione più critica si registra in Puglia, soprattutto tra le province di Bari e Taranto, ma anche in Molise, specie a Campobasso, in Basilicata, Campania e Sicilia.

Il centro Viabilità Italia prosegue nel monitoraggio della circolazione stradale e ferroviaria lungo le principali vie di comunicazione e nelle aree geografiche interessate dalle nevicate. E "si consiglia di mettersi in viaggio in quelle zone solo se strettamente necessario e di avere montati pneumatici invernali o di avere disponibili catene da neve da montare prontamente sugli pneumatici in caso di necessità".

Al momento le maggiori difficoltà si registrano in Puglia lungo le strade statali e provinciali nelle Province di Bari e Taranto. L'autostrada A14 è rimasta completamente percorribile per i mezzi leggeri, che hanno circolato regolarmente. Sempre sull'A14, dalle 12.30 si è ridotto il divieto temporaneo per i mezzi pesanti che ora è in vigore solo nel tratto tra Trani e Taranto Nord dove rimane il codice rosso che prevede filtraggi ai caselli autostradali intermedi da parte delle forze di polizia per evitare l'afflusso dei mezzi pesanti e di tutti i restanti veicoli sprovvisti dei dispostivi idonei alla circolazione sul manto stradale innevato.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte e sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il persistere di venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulle stesse Regioni e sull'Abruzzo sono previste ancora nevicate, con apporti al suolo da deboli a moderati, e la persistenza di temperature molto basse che potranno determinare diffuse gelate.(Segue)