Roma, 20 gen. (askanews) - Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia nel fine settimana, a causa del graduale avvicinamento di un nuovo vortice di bassa pressione dall'Algeria. I suoi effetti maggiori, con rovesci o temporali anche forti - spiegano i meteorologi di Meteo.it - riguarderanno sabato la Sardegna, tra la notte successiva, domenica e lunedì dapprima la Sicilia e quindi anche la Calabria e l'alto Ionio, il tutto accompagnato da venti orientali fino a tempestosi.

Domenica sarà interessato marginalmente anche l'estremo Nordovest con neve fino a quote molto basse nel basso Piemonte e a fine giornata verrà coinvolto anche il settore tirrenico con neve solo in quota sull'Appennino centrale. Lunedì la stessa perturbazione porterà piogge molto abbondanti e temporali su Sicilia orientale e Calabria (accumuli superiori ai 100 litri al metro quadrato sui versanti ionici). Le temperature sono previste in leggera crescita e nei prossimi giorni si porteranno su valori vicini alle medie stagionali; il rialzo sarà più evidente al Centrosud e in particolare sul versante tirrenico per effetto dell'intenso Scirocco".