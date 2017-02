Roma, 2 feb. (askanews) - Nelle comunità migranti che vivono in Italia vi sono molte donne con mutilazioni genitali femminili con percentuali che variano a seconda del paese di origine. Le stime aggiornate al 2016 suggeriscono che il numero di donne straniere maggiorenni con mutilazioni genitali femminili presenti in Italia si attesti tra le 46mila e le 57mila unità a cui si aggiungono le neocittadine italiane maggiorenni originarie di paesi dove la pratica esiste (quantificate tra le 11mila e le 14mila unità) e le richiedenti asilo. Oltre il 60% delle donne con mutilazioni genitali femminili presenti in Italia proviene da Nigeria ed Egitto.

Se si considera invece la prevalenza all'interno delle principali comunità sono le donne somale ad essere più colpite (83,5%), seguite da quelle che provengono dalla Nigeria (79,4%) e dal Burkina Faso (71,6%). Sono alcuni dei risultati dell'indagine condotta nell'ambito del progetto Daphne MGF-Prev coordinato in Italia dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca finalizzato alla stima della reale dimensione di questa pratica tra le comunità residenti nel nostro Paese.(Segue)