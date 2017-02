Roma, 28 feb. (askanews) - Giù le tasse in Molise. "Per la prima volta dal 2007 riduciamo l'imposizione fiscale: -0,30% l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e -0,15% l'addizionale all'imposta regionale per le attività produttive (Irap)". Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Vitale, convocata per l'occasione. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che c'eravamo dati a inizio legislatura - ha aggiunto Frattura -, passare dalla regione con la più alta tassazione in termini di addizionali a una tassazione più adeguata: un passo in questa direzione è stato fatto. Verifichiamo con fatti concreti le ricadute positive di una politica sicuramente di rigore per i primi anni di questa legislatura: mi auguro che questi segnali importanti diventino presto strutturali a certificare ripartenza e ripresa per il nostro tessuto economico regionale".

(Segue)