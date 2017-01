Roma, 18 gen. (askanews) - Già a partire da questa notte le nevicate si sono nuovamente intensificate, soprattutto sulle regioni del Centro-Italia e attualmente nevica sul Molise. A causa dell'intraversamento di alcuni mezzi pesanti, sprovvisti delle necessarie dotazioni invernali, spiega l'Anas in una nota, questa mattina il traffico è stato bloccato - per la sola circolazione pesante, per circa un'ora - lungo la strada statale 87 "Sannitica" tra il km 119,400 ed il km 120,400 nel comune di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso.

Circolazione bloccata nella tarda mattinata - sempre solo per la sola circolazione pesante per mezzi pesanti intraversati - anche in provincia di Isernia lungo un tratto della strada statale 650 "Fondo Valle Trigno", tra il km 7,000 ed il km 10,000, nel territorio comunale di Sessano, e lungo la statale 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico" al km 190,000, in corrispondenza del Passo di Castelpetroso.

Attualmente, proprio per le condizioni meteo avverse, la circolazione è rallentata sulla maggior parte delle strade statali molisane.