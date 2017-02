Roma, 15 feb. (askanews) - "Va avanti il confronto costruttivo per la nostra filiera avicola", così il presidente della regione Molise Paolo di Laura Frattura al termine della riunione che si è tenuta a Roma al Ministero dello sviluppo economico. Al tavolo Regione Molise, imprenditori e organizzazioni sindacali.

"Un avanzamento importante - ha sottolineato Frattura - che, come Regione, abbiamo condotto con Agricola Vicentina per la definizione certa degli accordi sotto il profilo delle garanzie richieste anche riguardo ai tempi previsti per il percorso di rilancio del comparto". "Con i sindacati - ha proseguito - abbiamo ribadito gli impegni già individuati nell'ambito delle politiche attive per la tutela sociale dei protagonisti della nostra filiera, evidenziando la necessità di una seria assunzione di responsabilità e obblighi reciproci".

A conclusione dei lavori, il presidente Frattura, assieme all'assessore Carlo Veneziale, ha incontrato la delegazione dei lavoratori in presidio davanti al ministero.