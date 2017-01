Roma, 19 gen. (askanews) - Le abbondanti ed estese nevicate delle ultime 24-48 ore, associate al vento forte localmente da burrasca, ancora in atto, insieme a quelle previste nelle prossime 24 ore, stanno determinando in tutte le aree montane dell'Appennino centrale (Marche, Abruzzo, Lazio e Molise), un aumento sempre più significativo del pericolo valanghe attualmente sul grado "forte 4" in aumento (il massimo è il grado "molto forte 5"). Le scosse di terremoto in corso nelle suddette aree determinano una ulteriore probabilità di provocare il distacco di valanghe. Lo fa sapere in una nota il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri.

In particolare nelle aree montane del Centro Italia, dove presente uno spessore superiori ai 30 cm, su tutti i siti abituali di scaricamenti valanghe, su tutti i pendii ripidi, fino a quote di fondovalle, al di sopra dei 700 metri, sussiste una estrema instabilità del manto nevoso ed un conseguente pericolo di distacco spontaneo di valanghe di medie e grandi dimensioni, sia in aree non controllate e non antropizzate (alta quota) sia in aree antropizzate. Probabile distacco provocato anche con passaggio di motoslitte, singoli escursionisti e sciatori ovvero con un debole sovraccarico (singolo sciatore e/o escursionista) e di qualsiasi altro mezzo meccanico.(Segue)