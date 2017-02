Roma, 23 feb. (askanews) - Dal riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2017, al arriva Molise un incremento pari a 1,7 milioni di euro rispetto alle risorse assegnate lo scorso anno: lo ha comunicato il presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura, al termine dei lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "È un risultato importante - commenta -, condiviso con le altre Regioni che da anni vengono penalizzate dai criteri standard utilizzati nella suddivisione del Fondo sanitario, a cominciare da quello relativo alla popolazione residente, assai restrittivo per realtà che come il Molise soffrono una progressiva flessione del numero di abitanti".

"Abbiamo evitato il rischio - spiega il presidente -, di vederci riconosciuta un'assegnazione inferiore a quella dello scorso anno, circa 5,9 milioni, anche a fronte dell'incremento generale dello Fondo stesso".

(Segue)