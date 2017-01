Roma, 24 gen. (askanews) - "L'occasione stasera per confrontarci e soprattutto per superare l'erronea interpretazione che in questi giorni si è diffusa sull'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento di 30 milioni, deliberata dal Consiglio dei ministri per Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: sono le regioni del Centro Italia colpite dal terremoto". Così il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura, ha salutato questa sera sindaci e amministratori comunali e provinciali, convocati a Palazzo Vitale.

"Per quanto riguarda invece la nostra situazione, diversa da quella delle regioni terremotate - ha sottolineato il presidente -, noi, e come noi Puglia e Basilicata, abbiamo subito deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza. Ieri la risposta del capo del Dipartimento di protezione civile, Fabrizio Curcio, che ci ha invitati a integrare in tempi brevi la nostra richiesta. Tocca a noi quantificare le risorse necessarie al superamento dell'emergenza e agli interventi programmati o avviati".

