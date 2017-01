Roma, 8 gen. (askanews) - Nel Molise, colpito da forti nevicate, è stata riaperta al traffico la strada statale 212 della Val Fortore, in provincia di Campobasso, nel tratto al confine con la Campania. Ma restano attive le chiusure su altre strade statali.

Anas comunica infatti che è stata riaperta al traffico la strada statale 212 della Val Fortore nel tratto dal confine con la Campania, fino all'innesto con la statale 645 presso Ponte torrente Tappino (dal km 49,670 al km 66,800), in provincia di Campobasso. La stessa SS212 resta chiusa dal km 99 al km 104 nel comune di Sant'Elia a Pianise, sempre a Campobasso.

Per neve sono ancora chiuse in provincia di Campobasso la strada statale 87 Sannitica dal km 173 al km 178 del comune di Casacalenda, il collegamento Campobasso - Larino è garantito con deviazione sulla provinciale; la nuova strada Anas 278 "Var. Riccia" dal km 63,200 al km 68,300 nel comune di Riccia; la nuova strada Anas 340 "Var. Riccia" dal km 249,980 al km 254,700 nel comune di Riccia. E resta chiusa anche la nuova strada Anas 366 "ex SS645 - var. Campodipietra" dal km 9 al km 10,200 nel comune di Campodipietra.